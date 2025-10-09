Белоус: приход Челестини в ЦСКА приятно удивил — мы увидели прогресс молодых армейцев

Экс‑президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус высказался о развитии молодых футболистов ЦСКА под руководством швейцарца Фабио Челестини. Ранее специалист был признан лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре, набрав в голосовании 65,91% и опередив Сергея Семака из «Зенита» (12,6%) и Станислава Черчесова из «Ахмата» (6,88%).

«Приход Челестини в ЦСКА приятно удивил. Многие увидели прогресс молодых армейцев, которые хорошо взаимодействуют друг с другом. Очевидно, что ЦСКА претендует как минимум на попадание в тройку. Таких тренеров, как Челестини, можно только поприветствовать», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом текущего года после ухода из клуба сербского главного тренера Марко Николича. Ранее швейцарец работал в «Базеле». После 11 туров ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками.