Инфантино — о клубном чемпионате мира: через 30 лет мы должны заработать € 200 млрд

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о клубном чемпионате мира, отметив успех турнира, который прошёл летом нынешнего года в США.

«Когда Лига чемпионов была создана, её первоначальный доход составлял € 40 млн, а теперь — € 4 млрд. Если первый клубный чемпионат мира собрал € 2 млрд, то через 30 лет мы должны собрать € 200 млрд. Это принесло доход клубам. Мы будем работать вместе, чтобы найти способ сделать его лучше и масштабнее, сотрудничая с клубами и заинтересованными сторонами, потому что это принесёт пользу всем.

Я необъективен, но это был огромный успех со всех сторон. На наших стадионах было 2,5 млн зрителей. Средняя посещаемость составила 40 000 человек, и только английская Премьер-лига показывает лучшие результаты. Интерес есть во всём мире, и нам нужен этот интерес для развития национальных лиг, европейских и мировых соревнований», — приводит слова Инфантино журналист Sky Sports Каве Солхеколь в своём аккаунте в соцсети X.