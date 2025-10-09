Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инфантино — о клубном чемпионате мира: через 30 лет мы должны заработать € 200 млрд

Инфантино — о клубном чемпионате мира: через 30 лет мы должны заработать € 200 млрд
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о клубном чемпионате мира, отметив успех турнира, который прошёл летом нынешнего года в США.

«Когда Лига чемпионов была создана, её первоначальный доход составлял € 40 млн, а теперь — € 4 млрд. Если первый клубный чемпионат мира собрал € 2 млрд, то через 30 лет мы должны собрать € 200 млрд. Это принесло доход клубам. Мы будем работать вместе, чтобы найти способ сделать его лучше и масштабнее, сотрудничая с клубами и заинтересованными сторонами, потому что это принесёт пользу всем.

Я необъективен, но это был огромный успех со всех сторон. На наших стадионах было 2,5 млн зрителей. Средняя посещаемость составила 40 000 человек, и только английская Премьер-лига показывает лучшие результаты. Интерес есть во всём мире, и нам нужен этот интерес для развития национальных лиг, европейских и мировых соревнований», — приводит слова Инфантино журналист Sky Sports Каве Солхеколь в своём аккаунте в соцсети X.

Материалы по теме
Обман ФИФА пошёл не по плану. Массовый бан футболистов за хитрость с натурализацией
Обман ФИФА пошёл не по плану. Массовый бан футболистов за хитрость с натурализацией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android