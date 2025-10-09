Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Свищёв рассказал о работе Генпрокуратуры относительно высказываний Клаудиньо

Аудио-версия:
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился информацией о работе Генеральной прокуратуры относительно высказываний бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Напомним, в минувшем августе Клаудиньо заявил, что хотел покинуть стан сине-бело-голубых после начала СВО, однако санкт-петербургский клуб не отпустил его. Кроме того, игрок подчеркнул, что после этого чувствовал себя некомфортно в России. Позднее полузащитник сообщил, что его слова были поняты неправильно.

«Вчера получил ответ от Генпрокуратуры, что дело Клаудиньо находится на проработке. Идут следственные действия, всё идёт в процессуальном порядке. Сказали ждать ответа и решения. Тема Клаудиньо получила широкое внимание, будем ждать. Точной даты по решению нет. Картина в СМИ бывает однобокой, а расследование даст полную картину», — приводит слова Свищёва ТАСС.

