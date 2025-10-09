Юрий Белоус: нет никаких предпосылок для ухода Семака, «Зенит» семь лет на Олимпе

Экс‑президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус высказался о борьбе между «Зенитом» и «Краснодаром» в чемпионской гонке, а также оценил перспективы главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Зенит» и «Краснодар» — очевидные претенденты на чемпионство. Именно эти две команды разыграют золотые медали. Нужно отдать должное футболистам «Краснодара», которые уже третий год подряд претендуют на чемпионство. В первый раз им чуть-чуть не хватило, во второй раз они стали чемпионами, а в этом сезоне будут уверенно идти к победе. Но я не сомневаюсь, что «Зенит» подтянется.

Да, у команды есть нестабильность. Раньше, в советское время, условное киевское «Динамо» выиграло всё, что можно, и даже в Европе, но потом эта история притупилась, поэтому нужно постоянно обновлять команду. «Зенит» оставляет тренерский штаб, и никаких предпосылок для ухода Семака нет. Семь лет на Олимпе: шесть раз чемпионы и однажды — вице-чемпионы. Сергей Богданович на своём месте, хотя кому-то это и не нравится. «Зенит» всё равно развивается. Команда хорошо поработает на сборах зимой и подтянется. За золото будут бороться три команды, включая ещё и ЦСКА», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.