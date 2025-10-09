Белоус: не вижу чемпионских амбиций со стороны руководства «Локомотива»

Экс‑президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус высказался о шансах «Локомотива» победить в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

«Возможно, Галактионов принесёт медали «Локомотиву» в этом сезоне, но проблема клуба в другом. Я не вижу чемпионских амбиций со стороны руководства РЖД. Поэтому в клубе всё происходит экономно и подключают молодых ребят, которые крайне интересные. В этом году «Локомотив» стабильнее и играет интереснее, но в каждое трансферное окно нужно подписывать футболистов топ-уровня», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 туров чемпионата России железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, набрав 23 очка.