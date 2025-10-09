Игрок сборной России Дивеев тренируется по индивидуальной программе перед матчем с Ираном

Защитник сборной России Игорь Дивеев тренируется по индивидуальной программе перед товарищеским матчем с Ираном, который состоится в пятницу, 10 октября. Об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

В последних трёх матчах сборная России одержала две победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0.

