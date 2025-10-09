Мбаппе объяснил, чем жизнь в Мадриде нравится ему больше жизни в Париже

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, в чём преимущество жизни в столице Испании по сравнению с жизнью в Париже. Напомним, французский футболист играл за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год.

«Я хорошо адаптировался в Мадриде, там мне немного спокойнее [по сравнению с Парижем]. Это не нападки на Францию. В Мадриде другая обстановка, меньше движения, чем в Париже. Мне удалось привести ментальное и физическое состояние в порядок», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В составе парижского клуба нападающий забил 256 голов и сделал 110 ассистов в 308 матчах во всех турнирах. В «Реале» Мбаппе сыграл 69 встреч (58 голов и семь результативных передач).

