Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе объяснил, чем жизнь в Мадриде нравится ему больше жизни в Париже

Мбаппе объяснил, чем жизнь в Мадриде нравится ему больше жизни в Париже
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, в чём преимущество жизни в столице Испании по сравнению с жизнью в Париже. Напомним, французский футболист играл за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год.

«Я хорошо адаптировался в Мадриде, там мне немного спокойнее [по сравнению с Парижем]. Это не нападки на Францию. В Мадриде другая обстановка, меньше движения, чем в Париже. Мне удалось привести ментальное и физическое состояние в порядок», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В составе парижского клуба нападающий забил 256 голов и сделал 110 ассистов в 308 матчах во всех турнирах. В «Реале» Мбаппе сыграл 69 встреч (58 голов и семь результативных передач).

Материалы по теме
Мбаппе уверен, что побьёт рекорд Жиру по голам за сборную Франции

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android