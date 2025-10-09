Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, им не придётся меня видеть». Вратарь «Барселоны» Щенсны — об «эль класико»

«Надеюсь, им не придётся меня видеть». Вратарь «Барселоны» Щенсны — об «эль класико»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны высказался о своём желании играть в «эль класико». Встреча пройдёт 26 октября на стадионе мадридского «Реала».

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
«Не знаю. Надеюсь, им не придётся меня видеть, потому что я хочу, чтобы Жоан быстро восстановился после травмы. Я знаю свою роль в этом сезоне, и для меня самым большим достижением будет, чтобы Жоан Гарсия провёл отличный и успешный сезон, поэтому с моей стороны между нами нет никакой конкуренции, никакого соперничества. Я просто стараюсь поддерживать его как можно лучше. Могу, но надеюсь, что он вернётся как можно скорее. Это не значит, что я ленивый и не хочу играть; мне нравится играть, однако я просто надеюсь, что он скоро вернётся», – приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.

Голкипер сине-гранатовых Жоан Гарсия травмировался 26 сентября. Сообщалось, что игрок пропустит четыре-шесть недель.

Новости. Футбол
Все новости

