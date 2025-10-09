Роман Трушечкин словами Талалаева объяснил, почему Челестини из ЦСКА — лучший тренер РПЛ

Футбольный комментатор Роман Трушечкин процитировал главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, объясняя свой выбор в пользу Фабио Челестини в голосовании за лучшего тренера Мир Российской Премьер-Лиги в сентябре.

«Понимаю, что он был выбран лучшим в предыдущем месяце, а я тогда голосовал за Талалаева. И мне кажется, что сейчас для характеристики Челестини очень подходят любимые фразы Андрея Викторовича: «Мы на первом месте», «Все ждут, когда мы сдуемся, а мы не сдуваемся». ЦСКА действительно очень ярок, проверил себя с разными соперниками – с теми, кто и наверху турнирной таблицы, и в середине, и внизу – и со всеми показывает одинаково цельный, яркий, сочный футбол», — приводит слова Трушечкина официальный сайт РПЛ.

ЦСКА под управлением Челестини занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. «Балтика» квалифицировалась в Российскую Премьер-Лигу — 2025/2026, одержав победу в Лиге Pari — 2024/2025. Тренер калининградцев в прошлом сезоне завершал часть пресс-конференций словами: «Мы на первом месте».