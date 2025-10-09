Скидки
Президент «Барселоны» призвал клубы покинуть Суперлигу и вернуться к диалогу с УЕФА

Президент «Барселоны» призвал клубы покинуть Суперлигу и вернуться к диалогу с УЕФА
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о налаживании отношений с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также призвал клубы вернуться к сотрудничеству с организацией. На текущий момент в Суперлиге официально числятся «Барселона» и мадридский «Реал».

«С Насером [Аль-Хелаифи] (президент «ПСЖ», выступающий против Суперлиги. — Прим. «Чемпионата») у нас очень хорошие отношения. «Барселона» хочет умиротворения в европейском футболе. Мы достигли соглашения с УЕФА и хотим вернуться туда. Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» чувствует очень тесную связь с УЕФА», — приводит слова Лапорты AS.

RAC1: «Барселона» хочет покинуть проект Суперлиги, «Реал» не намерен делать этого

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

