Президент «Барселоны» призвал клубы покинуть Суперлигу и вернуться к диалогу с УЕФА

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о налаживании отношений с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также призвал клубы вернуться к сотрудничеству с организацией. На текущий момент в Суперлиге официально числятся «Барселона» и мадридский «Реал».

«С Насером [Аль-Хелаифи] (президент «ПСЖ», выступающий против Суперлиги. — Прим. «Чемпионата») у нас очень хорошие отношения. «Барселона» хочет умиротворения в европейском футболе. Мы достигли соглашения с УЕФА и хотим вернуться туда. Клубы Суперлиги должны вернуться к УЕФА. «Барса» чувствует очень тесную связь с УЕФА», — приводит слова Лапорты AS.

