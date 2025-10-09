Юрий Белоус: игра «Спартака» сегодня — недоразумение

Экс‑президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус раскритиковал работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, но согласился с решением клуба не увольнять сербского специалиста.

«Спартак» всегда претендовал на чемпионство и имеет одну из самых больших армий болельщиков в стране. Однако за четверть века клуб лишь один раз выиграл чемпионство. Это никуда не годится! В своё время Романцев и Бесков приучили нас к потрясающей игре «Спартака», который являлся лидером российского футбола. А сегодня это какое-то недоразумение. Конечно, как футболист Станкович был потрясающим, но он уже практически месяц сидит на трибуне — так нельзя по-хулигански вести себя в чужой стране.

Но правильно, что Станковича не стали увольнять, потому что не так много времени до Нового года и не так легко найти другого тренера. «Лукойл» же ищет иностранца, а если посмотреть на лидирующие команды, в «Краснодаре», «Зените» и «Локомотиве» — российские тренеры. Наверняка в «Спартаке» идут судорожные поиски, потому что Станкович не может удовлетворить руководство ни по игре, ни по остальным показателям. В команду вложено много миллионов, а результата нет. Зимой будут изменения, ведь я не вижу, за счёт чего «Спартак» сможет стабильно претендовать на медали», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.