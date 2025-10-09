Скидки
Андреа Пирло назвал своего любимого теннисиста и турнир «Большого шлема»

Бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса», чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло принял участие в небольшой викторине о теннисе в телеграм-канале First&Red.

– Твой любимый теннисист?
– Синнер.

– Твой любимый теннисный турнир?
– Уимблдон.

– Какой теннисист прямо сейчас может играть в футбол?
– Возможно, Алькарас.

Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в 2017 году. Профессиональную тренерскую карьеру Пирло начал в 2020 году, возглавив «Ювентус». До этого он работал в молодёжной системе «старой синьоры». С туринцами в первый же год работы Андреа выиграл Суперкубок и Кубок Италии.

