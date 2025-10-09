ФИФА может перенести ЧМ-2034 на январь 2035 года — The Athletic

Международная федерация футбола (ФИФА) может сдвинуть чемпионат мира — 2034 (состоится в Саудовской Аравии) на январь 2035 года, что обусловлено священным месяцем Рамадан, который пройдёт в ноябре и декабре 2034 года. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, чемпионат мира 2034 года не может состояться летом, поскольку в это время года температура воздуха в Саудовской Аравии доходит до +52°C.

ЧМ-2034 должен стать вторым, проходящим зимой, и первым в истории, который организуется в нечётный год. Первое «зимнее» мировое первенство по футболу прошло в Катаре в 2022 году.

Материалы по теме Четыре представителя России вошли в составы комитетов и комиссий ФИФА

Топ-5 легенд футбола: