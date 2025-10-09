Сафонов — об атаке сборной Ирана: не стал бы выделять кого-то одного
Поделиться
Вратарь сборной России Матвей Сафонов ответил, кого из атакующей группы иранской национальной команды он может выделить. В пятницу, 10 октября, команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Кого из атакующей группы соперника выделите?
— Я не стал бы выделять кого-то одного. Мы комплексно готовимся. Но тактические вещи должны остаться до начала игры, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.
Материалы по теме
Как сборная России играет при Карпине:
Комментарии
- 9 октября 2025
-
19:59
-
19:58
-
19:58
-
19:54
-
19:52
-
19:50
-
19:49
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:44
-
19:42
-
19:41
-
19:38
-
19:35
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:25
-
19:24
-
19:22
-
19:19
-
19:17
-
19:17
-
19:11
-
19:04
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:45
-
18:34
-
18:30