Сафонов — об атаке сборной Ирана: не стал бы выделять кого-то одного

Вратарь сборной России Матвей Сафонов ответил, кого из атакующей группы иранской национальной команды он может выделить. В пятницу, 10 октября, команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном.

— Кого из атакующей группы соперника выделите?

— Я не стал бы выделять кого-то одного. Мы комплексно готовимся. Но тактические вещи должны остаться до начала игры, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

Материалы по теме Игрок сборной России Дивеев тренируется по индивидуальной программе перед матчем с Ираном

Как сборная России играет при Карпине: