Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов высказался об игре за сборную России без практики в «ПСЖ»

Матвей Сафонов высказался об игре за сборную России без практики в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос об отсутствии игрового времени в клубе в преддверии товарищеского матча национальной команды с Ираном. Команды сыграют в пятницу, 10 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— У вас не самый простой период в клубной карьере. Сложно выходить на матч сборной без игровой практики?
— Всегда есть груз ответственности, когда играешь за сборную. В плане игровой практики будет чувствоваться иначе. Но я готов и проблем не будет. Встретили нас хорошо, поле прекрасное, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне россиянин не провёл ни одного матча за клуб.

Материалы по теме
Тренер вратарей сборной России Кафанов рассчитывает, что Сафонов сыграет в матче с Ираном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android