Матвей Сафонов высказался об игре за сборную России без практики в «ПСЖ»

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос об отсутствии игрового времени в клубе в преддверии товарищеского матча национальной команды с Ираном. Команды сыграют в пятницу, 10 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

— У вас не самый простой период в клубной карьере. Сложно выходить на матч сборной без игровой практики?

— Всегда есть груз ответственности, когда играешь за сборную. В плане игровой практики будет чувствоваться иначе. Но я готов и проблем не будет. Встретили нас хорошо, поле прекрасное, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне россиянин не провёл ни одного матча за клуб.