Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол

Сафонов рассказал, как прошла его встреча с экс-одноклубником Станиславом Агкацевым

Вратарь сборной России и французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в преддверии товарищеского матча с Ираном, который пройдёт 10 октября, рассказал о встрече с экс-одноклубником по «Краснодару» Станиславом Агкацевым.

10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
– Пообщались ли с Агкацевым?
– Конечно, ностальгия присутствует. Мы тепло общаемся. Вспомнили путь, который мы прошли вместе. Сейчас Стас приехал сюда в другом статусе, как основной игрок «Краснодара». Ностальгия есть. Но всё не так, как было, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сафонов покинул российский клуб в 2024 году. Вместе с парижской командой футболист выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

