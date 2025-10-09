Сафонов поделился эмоциями от посещения музея Победы в Волгограде

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился ощущениями от посещения музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде.

— Посетили музей Победы в Волгограде. Какие ощущения?

— Лично я уже бывал там. Не помню, когда именно. Безусловно, приятно было посетить это место. Нас прекрасно встретили, отличная экскурсия. Этот год – юбилей Победы. На завтрашний матч капитан выйдет со специальной повязкой. Для нас всех этот значимый матч, и мы к нему готовимся, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Завтра, 10 октября, команда Валерия Карпина проведёт товарищескую встречу с Ираном.

Как сборная России играет при Карпине: