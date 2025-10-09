Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов поделился эмоциями от посещения музея Победы в Волгограде

Сафонов поделился эмоциями от посещения музея Победы в Волгограде
Комментарии

Вратарь сборной России Матвей Сафонов поделился ощущениями от посещения музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде.

— Посетили музей Победы в Волгограде. Какие ощущения?
— Лично я уже бывал там. Не помню, когда именно. Безусловно, приятно было посетить это место. Нас прекрасно встретили, отличная экскурсия. Этот год – юбилей Победы. На завтрашний матч капитан выйдет со специальной повязкой. Для нас всех этот значимый матч, и мы к нему готовимся, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Завтра, 10 октября, команда Валерия Карпина проведёт товарищескую встречу с Ираном.

Материалы по теме
Сафонов — об атаке сборной Ирана: не стал бы выделять кого-то одного

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android