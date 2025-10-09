Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов продемонстрировал капитанскую повязку на завтрашний матч с Ираном

Матвей Сафонов продемонстрировал капитанскую повязку на завтрашний матч с Ираном
Комментарии

Голкипер сборной России Матвей Сафонов показал капитанскую повязку, с которой выйдет на товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча пройдёт в пятницу, 10 октября. Команды сыграют на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назначает нового капитана команды перед каждой игрой. Капитанскую повязку голкипер «Пари Сен-Жермен» продемонстрировал на предматчевой пресс-конференции.

Фото: «Чемпионат»

Помимо встречи с Ираном, во время текущего тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября. Место проведения встречи «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Материалы по теме
Сафонов рассказал, как прошла его встреча с экс-одноклубником Станиславом Агкацевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android