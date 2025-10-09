Сафонов отреагировал на слова Кафанова, что у вратаря будет игровая серия в «ПСЖ»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал слова тренера национальной команды Виталия Кафанова, который считает, что голкипера ждёт длительная игровая серия в «ПСЖ».
– Кафанов сказал, что дальше будет игровая серия Сафонова в клубе. Как относитесь к этому?
– Я поговорю с Витальевичем. Узнаем, насколько проверенная информация, — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В нынешнем сезоне Сафонов ни разу не сыграл в составе «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
