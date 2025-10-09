Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне сборной Ирана

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне сборной Ирана
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сборной Ирана в преддверии товарищеского матча с азиатской командой. Встреча пройдёт в пятницу, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
«Иран — один из самых серьёзных наших соперников. Не брал бы только рейтинг ФИФА. Понятно, что команды из Европы или Латинской Америки — там уровень сопротивления немного другой. У нас чаще соперники слабее. Мы изучили Иран и сыграли с ними два года назад, знаем их силу, это одна из самых сильных команд. Можно поставить в ряд с Сербией или Нигерией.

У них добротные футболисты. В том числе из чемпионата России. Есть Тереми. На конкретных игроков внимания не обращаем. Стараемся действовать от себя», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

