Карпин оценил состояние газона на стадионе в Волгограде перед матчем с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о состоянии газона на стадионе «Волгоград Арена» перед товарищеским матчем с иранской национальной командой, который состоится в пятницу, 10 октября.

«Состояние газона нормальное. Чуть-чуть мягковато. На разминке слегка вспахали. Завтра ещё обещают дождь. Возможно, во втором тайме будет похуже. Может, у футболистов будут вопросы после игры. На мягком грунте играть тяжелее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

