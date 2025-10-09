Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вряд ли Иран нас чем-то удивит». Карпин — о следующем сопернике сборной России

«Вряд ли Иран нас чем-то удивит». Карпин — о следующем сопернике сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о национальной команде Ирана, с которой его подопечные проведут ближайший товарищеский матч. Команды сыграют в пятницу, 10 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С точки зрения построения игры не заметили изменений у Ирана по сравнению с прошлым матчем. Понятно, что есть другие футболисты. Больше половины состава. Но такая же картина у нас. Вряд ли Иран нас чем-то удивит», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В последний раз сборные Ирана и России встречались 23 марта 2023 года на стадионе «Азади» в Тегеране. Игра завершилась со счётом 1:1. На гол полузащитника Антона Миранчука с пенальти своим точным ударом с 11 метров ответил форвард Мехди Тареми.

Материалы по теме
Фото
Матвей Сафонов продемонстрировал капитанскую повязку на завтрашний матч с Ираном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android