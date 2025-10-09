«Вряд ли Иран нас чем-то удивит». Карпин — о следующем сопернике сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о национальной команде Ирана, с которой его подопечные проведут ближайший товарищеский матч. Команды сыграют в пятницу, 10 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«С точки зрения построения игры не заметили изменений у Ирана по сравнению с прошлым матчем. Понятно, что есть другие футболисты. Больше половины состава. Но такая же картина у нас. Вряд ли Иран нас чем-то удивит», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В последний раз сборные Ирана и России встречались 23 марта 2023 года на стадионе «Азади» в Тегеране. Игра завершилась со счётом 1:1. На гол полузащитника Антона Миранчука с пенальти своим точным ударом с 11 метров ответил форвард Мехди Тареми.