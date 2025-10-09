Скидки
Карпин поделился впечатлениями от работы с Бевеевым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от работы с защитником Мингияном Бевеевым, впервые вошедшим в итоговый состав национальной команды. Подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Ирана 10 октября в Волгограде и с командой Боливии 14 октября в Москве.

«Отработал с Бевеевым два-три дня, можно сказать, что он внимательный, цепкий. По работе с мячом какие-то моменты даже удивили. Но это и требуется от защитника», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В качестве главного арбитра встречи сборной России с Ираном выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

