Карпин рассказал, сможет ли сыграть в матчах с Ираном и Боливией защитник Игорь Дивеев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о состоянии защитника ЦСКА и национальной команды Игоря Дивеева перед товарищескими матчами с Ираном и Боливией. Встречи состоятся 10 и 14 октября в Волгограде и Москве соответственно.

«Дивеев готовится к матчу с Боливией. Но эти вещи не всегда предсказуемы. Стало получше. Но ещё посмотрим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сообщалось, что Дивеев тренируется по индивидуальной программе. Защитник получил повреждение в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», в котором армейцы победили со счётом 3:2.