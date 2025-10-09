Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Футбол

Валерий Карпин: если будет возможность чаще приезжать в регионы — с удовольствием

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал проведение матча сборной России в Волгограде. Национальная команда сыграет с Ираном в пятницу, 10 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена».

«Ответственность за результат не меняется в зависимости от того, где мы играем. В регионах или в столице. Хочется порадовать болельщиков. Если будет возможность чаще приезжать в регионы — с удовольствием. Но это зависит не от меня», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Помимо встречи с Ираном во время текущего тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября. Место проведения встречи «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

