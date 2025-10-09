Скидки
Валерий Карпин: Умяров и Бевеев производят приятное впечатление в сборной России

Валерий Карпин: Умяров и Бевеев производят приятное впечатление в сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какое впечатление на него произвели футболисты Наиль Умяров и Мингинян Бевеев, впервые вошедшие в итоговый состав национальной команды. Подопечные Карпина проведут товарищеский матч с командой Ирана 10 октября в Волгограде и с командой Боливии 14 октября в Москве.

«Все перестроились к требованиям сборным. И Наиль, и Бевеев. Сегодня провели тактическое занятие. И тот и другой производит приятное впечатление. И с точки зрения понимания того, что от них хотят. И с человеческой точки зрения», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Как сборная России играет при Карпине:

