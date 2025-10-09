Карпин объяснил выбор места проведения матчей сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что с ним обсуждают локации проведения встреч. Подопечные российского специалиста проведут товарищеский матч с командой Ирана 10 октября в Волгограде и с командой Боливии 14 октября в Москве.

«Со мной обсуждают локации проведения матчей. Много нюансов. Время года, логистика. Сейчас был тур, собрались на несколько дней и доехали. В ноябре желательно сыграть в городе поближе. Сложности, связанные с этим, есть. Плюс погодные условия. Поэтому в ноябре сыграем в Петербурге и Сочи», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме Карпин рассказал, сможет ли сыграть в матчах с Ираном и Боливией защитник Игорь Дивеев

Как сборная России играет при Карпине: