Карпин — об игроках сборной России: бью и запугиваю. Шутка

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как взаимодействует с футболистами национальной команды при подготовке к товарищеским матчам. Россия сыграет с Ираном в пятницу, 10 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«Какие требования предъявляю с точки зрения психологии? Бью. И запугиваю. Шутка. Это товарищеские матчи. Ответственность немного другая. Любят говорить про психологию победителя. Хотелось бы проверить, но пока не можем. Так как нет матчей с такой ответственностью. Сейчас не ругаюсь на футболистов, если они ошибаются. Чтобы уходила боязнь, которая, как они говорят, заложена с детства», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Помимо встречи с Ираном, во время текущего тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября.