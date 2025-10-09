Скидки
21:45 Мск
Главный тренер Ирана: мы уважаем сборную России — это сильная команда

Комментарии

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался в преддверии товарищеского матча со сборной России, отметив силу предстоящего соперника.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
«Хотел бы поблагодарить организатора встречи за тёплый приём. А также иранцев в России за помощь на пути сюда.

Я очень был рад прочитать новость, что все билеты на матч проданы. Сборная Ирана поднялась. Наш футбол отличает стратегия нападения, но это зависит от команды соперника. Мы уважаем сборную России и считаем, что она сильная. Стоимость сборной России больше € 200 млн», — передаёт слова Галенои корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра между сборными России и Ирана пройдёт завтра, 10 октября, в Волгограде. Начало – в 20:00 мск.

