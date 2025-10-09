Скидки
Главный тренер Ирана: сборная России была бы в топ-20 в мире, если бы не текущие условия

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался об уровне национальной команды России в преддверии товарищеского матча между командами. Встреча пройдёт в пятницу, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если бы не текущие несправедливые условия, которые сложились в мире, то Россия была бы в топ-20. Завтра нас ждёт интересная игра», — передаёт слова Галенои корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России не проиграла ни одного матча в 2025 году, дважды сыграв вничью и одержав четыре победы. Подопечные Валерии Карпина провели встречи с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).

Проверка для сборной и Карпина. Чего ждать от матчей с Ираном и Боливией?
Проверка для сборной и Карпина. Чего ждать от матчей с Ираном и Боливией?
