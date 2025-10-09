Тренер сборной Ирана оценил состояние команды перед матчем с Россией
Тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался о состоянии своей команды перед матчем с Россией, который пройдёт в пятницу, 10 октября. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Наша команда находится в хорошем состоянии, несмотря на то что несколько ключевых игроков не приехали сюда. Все игроки показывали хорошие результаты на тренировках. Надеюсь, что завтра зрители получат удовольствие», — передаёт слова Галенои корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
