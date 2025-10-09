Игрок сборной Ирана Мохеби поделился ожиданиями от матча с Россией

Нападающий сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался в преддверии встречи со сборной России, вспомнив предыдущий товарищеский матч между командами. Он состоялся в марте 2023 года в Тегеране и закончился ничьей — 1:1. Встреча 10 октября пройдёт в Волгограде.

«Два с половиной года назад я столкнулся с Россией на поле. Наш матч прошёл в Тегеране. Он мне запомнился. Надеюсь, что завтрашний матч будет не менее запоминающимся», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча между сборными России и Ирана начнётся в 20:00 мск. Игра с Боливией состоится 14 октября и пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».