Игрок сборной Ирана Мохеби поделился ожиданиями от матча с Россией
Нападающий сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался в преддверии встречи со сборной России, вспомнив предыдущий товарищеский матч между командами. Он состоялся в марте 2023 года в Тегеране и закончился ничьей — 1:1. Встреча 10 октября пройдёт в Волгограде.
Товарищеские матчи (сборные) — 2023
23 марта 2023, четверг. 20:00 МСК
Иран
Окончен
1 : 1
Россия
0:1 Миранчук – 28' 1:1 Тареми – 47'
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Два с половиной года назад я столкнулся с Россией на поле. Наш матч прошёл в Тегеране. Он мне запомнился. Надеюсь, что завтрашний матч будет не менее запоминающимся», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Встреча между сборными России и Ирана начнётся в 20:00 мск. Игра с Боливией состоится 14 октября и пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».
