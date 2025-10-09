Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Ирана Мохеби поделился ожиданиями от матча с Россией

Игрок сборной Ирана Мохеби поделился ожиданиями от матча с Россией
Комментарии

Нападающий сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби высказался в преддверии встречи со сборной России, вспомнив предыдущий товарищеский матч между командами. Он состоялся в марте 2023 года в Тегеране и закончился ничьей — 1:1. Встреча 10 октября пройдёт в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2023
23 марта 2023, четверг. 20:00 МСК
Иран
Окончен
1 : 1
Россия
0:1 Миранчук – 28'     1:1 Тареми – 47'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Два с половиной года назад я столкнулся с Россией на поле. Наш матч прошёл в Тегеране. Он мне запомнился. Надеюсь, что завтрашний матч будет не менее запоминающимся», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча между сборными России и Ирана начнётся в 20:00 мск. Игра с Боливией состоится 14 октября и пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

Материалы по теме
Главный тренер Ирана: сборная России была бы в топ-20 в мире, если бы не текущие условия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android