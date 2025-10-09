Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Ирана Мохеби вспомнил историю знакомства с Валерием Карпиным

Игрок сборной Ирана Мохеби вспомнил историю знакомства с Валерием Карпиным
Нападающий сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби рассказал об истории знакомства с главным тренером российской национальной команды Валерием Карпиным, ранее возглавлявшим донской клуб.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
«Я хорошо знаком с Карпиным. Мы познакомились два с половиной года назад в Тегеране. Благодаря Карпину я оказался в России. Я играл в «Ростове», где плотно работал с Карпиным. Я очень благодарен Валерию Карпину», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мохеби выступает в составе «Ростова» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

