Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Мохеби рассказал, спрашивали ли у него игроки Ирана о сборной России

Комментарии

Нападающий сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби в преддверии матча с национальной командой России рассказал о подготовке к игре. Встреча пройдёт в пятницу, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
«Команды готовятся к каждому матчу. Мы не так давно разговаривали с тремя игроками, которые вошли в состав Ирана, что они могут выпытать из меня информацию (улыбается). Но это шутка. Команды выйдут на поле подготовленными», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между сборными России и Ирана начнётся в 20:00 мск. Игра с Боливией состоится 14 октября и пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».

