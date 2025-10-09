Мохеби рассказал, спрашивали ли у него игроки Ирана о сборной России

Нападающий сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби в преддверии матча с национальной командой России рассказал о подготовке к игре. Встреча пройдёт в пятницу, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена».

«Команды готовятся к каждому матчу. Мы не так давно разговаривали с тремя игроками, которые вошли в состав Ирана, что они могут выпытать из меня информацию (улыбается). Но это шутка. Команды выйдут на поле подготовленными», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между сборными России и Ирана начнётся в 20:00 мск. Игра с Боливией состоится 14 октября и пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».