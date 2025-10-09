Тренер сборной Ирана: на матч с Россией приехали 600-700 наших болельщиков

Тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался о поддержке национальной команды во время предстоящего выездного матча с Россией. Команды сыграют в пятницу, 10 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

«Насколько я знаю, приехали нас подержать 600-700 болельщиков. Они нас встречали. Уверен, что они завтра придут нас подержать», — передаёт слова Галенои корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В последний раз сборные Ирана и России встречались 23 марта 2023 года на стадионе «Азади» в Тегеране. Игра завершилась со счётом 1:1. На гол полузащитника Антона Миранчука с пенальти своим точным ударом с 11 метров ответил форвард Мехди Тареми.