Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Ирана Мохеби назвал сильнейших российских футболистов

Игрок сборной Ирана Мохеби назвал сильнейших российских футболистов
Комментарии

Нападающий сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби назвал самых сильных российских футболистов. В пятницу, 10 октября, сборные России и Ирана встретятся в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
«Я уже говорил на флеш-интервью: российская сборная очень сильная. Самый сильный игрок Головин — он не будет завтра играть. Из тех, кто завтра будет играть, отметил бы Алексея Миранчука и Максима Глушенкова», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мохеби выступает в составе «Ростова» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

