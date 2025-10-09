Игрок сборной Ирана Мохеби назвал сильнейших российских футболистов

Нападающий сборной Ирана и «Ростова» Мохаммад Мохеби назвал самых сильных российских футболистов. В пятницу, 10 октября, сборные России и Ирана встретятся в товарищеском матче.

«Я уже говорил на флеш-интервью: российская сборная очень сильная. Самый сильный игрок Головин — он не будет завтра играть. Из тех, кто завтра будет играть, отметил бы Алексея Миранчука и Максима Глушенкова», — передаёт слова Мохеби корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мохеби выступает в составе «Ростова» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

