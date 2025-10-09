«Арсенал» готов включить своего нападающего в сделку по переходу Йылдыза — Radio Radio

«Арсенал» планирует сделать предложение «Ювентусу» по покупке нападающего Кенана Йылдыза. Лондонский клуб готов заплатить € 50 млн, а также включить в сделку нападающего Габриэла Жезуса. Об этом сообщает Radio Radio.

По информации источника, в стане «канониров» считают, что подобное предложение должно убедить «старую синьору» отпустить 20-летнего нападающего.

В нынешнем сезоне Йылдыз принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: