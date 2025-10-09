Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Тесленко: Ильдар Ахметзянов заслужил возглавить клуб РПЛ

Егор Тесленко: Ильдар Ахметзянов заслужил возглавить клуб РПЛ
Комментарии

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал назначение на пост главного тренера «Оренбурга» российского специалиста Ильдара Ахметзянова, под руководством которого выступал в «КАМАЗе». О назначении было объявлено сегодня, 9 октября.

«Я очень рад, что Ильдар Ахметзянов возглавил клуб Премьер-Лиги. Естественно, он это заслужил», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ахметзянов сменил в «Оренбурге» боснийского тренера Владимира Слишковича, под руководством которого команда набрала семь очков в 11 стартовых турах. Ахметзянов возглавлял «КАМАЗ» с ноября 2020 года, а в тренерском штабе команды работал с лета 2014-го.

Материалы по теме
Слишкович «потерял» команду и лишился работы. В чём план «Оренбурга» по новому тренеру?
Эксклюзив
Слишкович «потерял» команду и лишился работы. В чём план «Оренбурга» по новому тренеру?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android