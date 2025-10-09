Егор Тесленко: Ильдар Ахметзянов заслужил возглавить клуб РПЛ

Защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал назначение на пост главного тренера «Оренбурга» российского специалиста Ильдара Ахметзянова, под руководством которого выступал в «КАМАЗе». О назначении было объявлено сегодня, 9 октября.

«Я очень рад, что Ильдар Ахметзянов возглавил клуб Премьер-Лиги. Естественно, он это заслужил», — сказал Тесленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ахметзянов сменил в «Оренбурге» боснийского тренера Владимира Слишковича, под руководством которого команда набрала семь очков в 11 стартовых турах. Ахметзянов возглавлял «КАМАЗ» с ноября 2020 года, а в тренерском штабе команды работал с лета 2014-го.