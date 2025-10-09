Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Щенсны ответил на критику стиля «Барселоны» со стороны Тьерри Анри

Вратарь Щенсны ответил на критику стиля «Барселоны» со стороны Тьерри Анри
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны ответил на критику стиля игры сине-гранатовых со стороны экс-футболиста и тренера Тьерри Анри.

– В прошлом сезоне вы сыграли 30 матчей и уступили всего в двух. В этом сезоне за три встречи вы уже проиграли две. Обидно, не правда ли?
– Думаю, одного сезона достаточно, теперь пора остановиться (смеётся). Мы не в лучшей форме. Мы хорошо сыграли против «ПСЖ», но нам противостояла отличная команда, которая будет бороться за каждый титул в этом сезоне. Это были два плохих результата. Мы очень плохо сыграли против «Севильи», однако в таких ситуациях важно сохранять спокойствие.

– Такие игроки, как Анри и Кросс, говорили, что «Барса» может потерпеть неудачу в Лиге чемпионов с таким рискованным стилем. Как вы на это смотрите?
– Думаю, в прошлом сезоне мы доказали, на что способна наша система. Да, это рискованно, однако, когда мы играем на пределе возможностей, мало кто может с нами конкурировать, но мы должны быть на самом высоком уровне. Хотя проигрыш «Севилье» и болезнен, это хороший урок, потому что нужно понимать, что может быть стыдно, если делаешь что-то неправильно. Так что я не думаю, что проблема в этом. Я бы никогда не стал критиковать систему. Я бы критиковал то, как мы играли в рамках этой системы в каждой конкретной встрече. И те два матча в этом сезоне, где мы выступили недостаточно хорошо. Один был с «Райо Вальекано», а другой – с «Севильей», и это чёткий сигнал о том, что нам нужно играть лучше. Система не проблема. Обычно дело в том, как ты действуешь в рамках системы, – приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Фанаты «Барселоны» недовольны Фликом из-за пяти поражений в 2025 году
Истории
Фанаты «Барселоны» недовольны Фликом из-за пяти поражений в 2025 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android