Вратарь Щенсны ответил на критику стиля «Барселоны» со стороны Тьерри Анри

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны ответил на критику стиля игры сине-гранатовых со стороны экс-футболиста и тренера Тьерри Анри.

– В прошлом сезоне вы сыграли 30 матчей и уступили всего в двух. В этом сезоне за три встречи вы уже проиграли две. Обидно, не правда ли?

– Думаю, одного сезона достаточно, теперь пора остановиться (смеётся). Мы не в лучшей форме. Мы хорошо сыграли против «ПСЖ», но нам противостояла отличная команда, которая будет бороться за каждый титул в этом сезоне. Это были два плохих результата. Мы очень плохо сыграли против «Севильи», однако в таких ситуациях важно сохранять спокойствие.

– Такие игроки, как Анри и Кросс, говорили, что «Барса» может потерпеть неудачу в Лиге чемпионов с таким рискованным стилем. Как вы на это смотрите?

– Думаю, в прошлом сезоне мы доказали, на что способна наша система. Да, это рискованно, однако, когда мы играем на пределе возможностей, мало кто может с нами конкурировать, но мы должны быть на самом высоком уровне. Хотя проигрыш «Севилье» и болезнен, это хороший урок, потому что нужно понимать, что может быть стыдно, если делаешь что-то неправильно. Так что я не думаю, что проблема в этом. Я бы никогда не стал критиковать систему. Я бы критиковал то, как мы играли в рамках этой системы в каждой конкретной встрече. И те два матча в этом сезоне, где мы выступили недостаточно хорошо. Один был с «Райо Вальекано», а другой – с «Севильей», и это чёткий сигнал о том, что нам нужно играть лучше. Система не проблема. Обычно дело в том, как ты действуешь в рамках системы, – приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.