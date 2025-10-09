Скидки
Нападающий «Реала» может перейти в «Вест Хэм» в январе — Sport.es

Форвард мадридского «Реала» Эндрик может перейти в «Вест Хэм» или в «Реал Сосьедад» в грядущем январе на правах аренды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, бразильскому футболисту предоставляли возможность уйти в аренду в другой клуб минувшим летом. Однако Эндрик предпочёл остаться в стане «сливочных» и окончательно восстановиться от травмы, полученной в мае.

В нынешнем сезоне бразилец не принял участия ни в одном матче за «Реал». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

