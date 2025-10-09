Скидки
Главная Футбол Новости

Голкипер «Барселоны» Щенсны рассказал, как он бы отметил победу в Лиге чемпионов

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны ответил на вопрос, как бы он отметил победу сине-гранатовых в Лиге чемпионов.

«О, вам лучше не знать! (смеётся) Посмотрим. Надеюсь, у меня будет такая возможность, потому что это означало бы, что в этом году у нас получится фантастический сезон. Это всегда было мечтой. В прошлом году мы были близки. Это мечта, а не навязчивая идея. Было бы здорово подвести итог моей карьеры, забрав самый важный трофей Европы. Но если я выиграю, я пообещал некоторым ребятам дать им интервью на каталонском. Я уже выучил плохие слова, так что пока вам лучше не знать», – приводит слова Щенсного Mundo Deportivo.

