«Манчестер Юнайтед» обсуждает продление контракта с Магуайром — Романо

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о пролонгации трудового соглашения с 32-летним центральным защитником Гарри Магуайром, чей контракт с манкунианцами заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в последние дни состоялась встреча с окружением англичанина. Вскоре последуют дальнейшие встречи для обсуждения контракта игрока. В «Манчестер Юнайтед» довольны тем, как Магуайр играет роль лидера команды.

Защитник играет за «красных дьяволов» с лета 2019 года. За этот период Магуайр принял участие в 253 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

