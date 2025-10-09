Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» обсуждает продление контракта с Магуайром — Романо

«Манчестер Юнайтед» обсуждает продление контракта с Магуайром — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о пролонгации трудового соглашения с 32-летним центральным защитником Гарри Магуайром, чей контракт с манкунианцами заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, в последние дни состоялась встреча с окружением англичанина. Вскоре последуют дальнейшие встречи для обсуждения контракта игрока. В «Манчестер Юнайтед» довольны тем, как Магуайр играет роль лидера команды.

Защитник играет за «красных дьяволов» с лета 2019 года. За этот период Магуайр принял участие в 253 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

Материалы по теме
Стало известно, в каком случае Гарри Магуайр может остаться в «МЮ» — talkSPORT

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android