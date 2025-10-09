Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Лапорта рассказал об уровне доверия к Флику после двух подряд поражений сине-гранатовых

Лапорта рассказал об уровне доверия к Флику после двух подряд поражений сине-гранатовых
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уровне доверия к главному тренеру сине-гранатовых Ханс-Дитеру Флику после недавней встречи руководителей и сотрудников каталонского клуба.

«В прошлом сезоне мы выиграли три важных титула — Суперкубок Испании, Кубок Испании и Ла Лигу — и совсем недавно упустили Лигу чемпионов, что стало дополнительной мотивацией на этот год. Они хотят, чтобы у нас не было никаких сбоев, чтобы у нас была такая же интенсивность, тот же дух, то же желание, та же жажда побед, что и в прошлом году.

Мы, конечно, по-прежнему верим в команду и в Ханси Флика. Деку сделал несколько очень точных заявлений. Действительно, у нас очень конкурентоспособная команда, если мы будем усердно работать. Именно для этого и нужны Ханси и игроки, и они будут двигаться в этом направлении. В этом году нам нужно поддерживать это напряжение, и это были два очень хороших высказывания Деку и Флика», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, каталонцы уступили «ПСЖ» (1:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов, а также разгромно проиграли «Севилье» (1:4) в чемпионате Испании.

