Президент «ПСЖ»: радует, что «Барселона» вышла из Суперлиги, остался «Реал»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на слова главы «Барселоны» Жоана Лапорты, заявившего о приверженности УЕФА и призвавшего клубы покинуть проект Суперлиги.

«Очень приятно, что они [«Барселона»] вернулись. Вернулись все, кроме «Реала». Нам не нужно ещё одно соревнование, ведь Лига чемпионов — лучшее из всех. Это лучший турнир, недавно представший в новом формате. Это то, чего хотели мы и «Барселона».

Речь идёт о возвращении [«Барселоны»] в семью. Для нас это стало честью и счастьем. Все клубы очень рады возвращению «Барселоны», — приводит слова Аль-Хелаифи Cadena Ser.

Напомним, в апреле 2021 года руководители нескольких клубов официально подтвердили приверженность идее создания Суперлиги. Флорентино Перес стал первым председателем планируемого турнира.

Материалы по теме Президент «Барселоны» призвал клубы покинуть Суперлигу и вернуться к диалогу с УЕФА

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: