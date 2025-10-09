Хоккеист Якупов обсудил с Круговым состояние Карпина перед матчем Россия — Иран

Нападающий хоккейного «Авангарда» Наиль Якупов поинтересовался у защитника футбольной сборной России Данила Кругового, в каком настроении главный тренер национальной команды Валерий Карпин подходит к товарищескому матчу с Ираном. Команды сыграют в пятницу, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

— Как там Георгич поживает?

— Да вроде ничего! Сосредоточен, как всегда, на 100%, — написал Круговой в телеграм-чате «Раздевалка».

Помимо встречи с Ираном, во время текущего тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября. Место проведения встречи «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.