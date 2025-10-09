Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Алжира вышла на чемпионат мира благодаря разгрому Сомали

Сборная Алжира вышла на чемпионат мира благодаря разгрому Сомали
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Алжира разгромила Сомали в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года со счётом 3:0. Таким образом, Алжир гарантировал себе лидерство в группе G и получил путёвку на турнир в США, Канаде и Мексике.

ЧМ-2026 — Африка . Группа G. 9-й тур
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Сомали
Окончен
0 : 3
Алжир
0:1 Амура – 6'     0:2 Марез – 19'     0:3 Амура – 58'    

Счёт в матче открыл нападающий немецкого «Вольфсбурга» Мохамед Амура на шестой минуте. На 19-й минуте форвард «Аль-Ахли» Рияд Марез увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме на 56-й минуте Амура оформил дубль и довёл счёт до разгромного – 3:0.

Ранее из Африки на чемпионат мира 2026 года отобрались сборные Марокко, Туниса и Египта.

На ЧМ-2026 примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

Материалы по теме
ФИФА презентовала маскотов чемпионата мира 2026 года
Истории
ФИФА презентовала маскотов чемпионата мира 2026 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android