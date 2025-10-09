Скидки
Главная Футбол Новости

Агент Боккетти сообщил, что Сальваторе готов возглавить «Спартак», если клуб обратится

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, ответил на вопрос о готовности его клиента стать главным тренером красно-белых.

«Готов ли Боккетти возглавить «Спартак», если клуб к нему обратится? Да, готов», — сказал Д’Амико для «РБ Спорт».

С лета 2025 года итальянский специалист тренирует молодёжную команду «Аталанты».

Боккетти являлся футболистом красно-белых с 2013 по 2019 год. За этот период защитник принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Боккетти переходил в «Спартак» из «Рубина», где он играл с 2010 года.

