Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна позиция «Челси» по будущему Энцо Фернандеса на фоне интереса «Реала»

Стала известна позиция «Челси» по будущему Энцо Фернандеса на фоне интереса «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» рассматривает полузащитника Энцо Фернандеса в качестве «краеугольного камня» стратегии развития команды. В стане «синих» рады, что аргентинский футболист выступает за них. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, несмотря на нежелание «Челси» продавать 24-летнего игрока, они могут рассмотреть предложения, начинающиеся от £ 120 млн (€ 138 млн). Интерес к Фернандесу проявляет мадридский «Реал», однако испанский гранд не готов платить указанную сумму за его трансфер.

Полузащитник выступает в составе «синих» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Фернандеса с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Защитник «Челси» Кукурелья высказался о матче Ла Лиги в США

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android