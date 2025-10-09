Стала известна позиция «Челси» по будущему Энцо Фернандеса на фоне интереса «Реала»

«Челси» рассматривает полузащитника Энцо Фернандеса в качестве «краеугольного камня» стратегии развития команды. В стане «синих» рады, что аргентинский футболист выступает за них. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, несмотря на нежелание «Челси» продавать 24-летнего игрока, они могут рассмотреть предложения, начинающиеся от £ 120 млн (€ 138 млн). Интерес к Фернандесу проявляет мадридский «Реал», однако испанский гранд не готов платить указанную сумму за его трансфер.

Полузащитник выступает в составе «синих» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Фернандеса с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме Защитник «Челси» Кукурелья высказался о матче Ла Лиги в США

Самый дорогой трансфер в истории футбола: