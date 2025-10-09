«Искусство для меня на первом месте». Григорян высказался об игре ЦСКА при Челестини

Российский тренер Александр Григорян объяснил, почему проголосовал за швейцарского специалиста Фабио Челестини при выборе лучшего тренера сентября в Мир Российской Премьер-Лиге. Челестини набрал 65,91% голосов, опередив Сергея Семака из «Зенита» (12,6%) и Станислава Черчесова из «Ахмата» (6,88%).

«Мы всё чаще говорим о способности наших команд выигрывать подборы, действовать в высоком темпе, качественно вести единоборства. Всё больше говорим о не самых важных вещах в футболе, отодвигаем футбол как искусство на второй план.

Не буду перечислять все плюсы ЦСКА при Челестини, но я коротко охарактеризую: атакующие действия – это просто искусство, а искусство всегда для меня на первом месте», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.