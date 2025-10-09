Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Искусство для меня на первом месте». Григорян высказался об игре ЦСКА при Челестини

Российский тренер Александр Григорян объяснил, почему проголосовал за швейцарского специалиста Фабио Челестини при выборе лучшего тренера сентября в Мир Российской Премьер-Лиге. Челестини набрал 65,91% голосов, опередив Сергея Семака из «Зенита» (12,6%) и Станислава Черчесова из «Ахмата» (6,88%).

«Мы всё чаще говорим о способности наших команд выигрывать подборы, действовать в высоком темпе, качественно вести единоборства. Всё больше говорим о не самых важных вещах в футболе, отодвигаем футбол как искусство на второй план.

Не буду перечислять все плюсы ЦСКА при Челестини, но я коротко охарактеризую: атакующие действия – это просто искусство, а искусство всегда для меня на первом месте», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

