Мбаппе высказался об удачном для себя начале сезона

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе объяснил, чем обусловлен для него успешный старт нынешнего сезона. Француз принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и двумя результативными передачами.

«Наступил новый сезон, команда отдохнула в отпуске. Я смог хорошо подготовиться и неплохо начал атаковать в нынешнем сезоне. Преждевременно делать выводы, ведь это только начало. Я приложил все усилия, чтобы стартовать хорошо. Мы начинаем понимать, чего от нас ждёт тренер. Нахожусь в хорошем расположении духа, но работаю над тем, чтобы добиться большего», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

