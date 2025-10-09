Скидки
Беларусь — Дания. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Мбаппе высказался об удачном для себя начале сезона

Мбаппе высказался об удачном для себя начале сезона
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе объяснил, чем обусловлен для него успешный старт нынешнего сезона. Француз принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и двумя результативными передачами.

«Наступил новый сезон, команда отдохнула в отпуске. Я смог хорошо подготовиться и неплохо начал атаковать в нынешнем сезоне. Преждевременно делать выводы, ведь это только начало. Я приложил все усилия, чтобы стартовать хорошо. Мы начинаем понимать, чего от нас ждёт тренер. Нахожусь в хорошем расположении духа, но работаю над тем, чтобы добиться большего», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

